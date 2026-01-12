La vía de trocha carrozable del distrito de Choco, en la provincia de Castilla, fue habilitada para el tránsito vehicular tras el derrumbe de piedras registrado el último sábado en el sector Kengo Moco, que dejó obstruidos aproximadamente 30 metros lineales de la carretera.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que la Municipalidad Distrital de Choco trasladó maquinaria pesada y personal para retirar las piedras y el material acumulado que impedían el paso de los vehículos.

No obstante, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones pluviales serán continuas en las zonas altas de la región Arequipa, por lo que exhortó a las autoridades locales y a la población a mantenerse en constante alerta ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

En la ciudad de Arequipa, las lluvias se adelantarán desde el martes 13 y no desde el 15, tal como se había anunciado la semana pasada. Según el aviso meteorológico, el miércoles 14 podría llover de moderada intensidad, por lo tanto, los ciudadanos deben asumir medidas de prevención, tanto de día como de noche.

Asimismo, el Gobierno central declaró en emergencia por peligro inminente a 38 distritos de 6 provincias de la región Arequipa por un periodo de 60 días, con el objetivo de ejecutar acciones de prevención y de respuesta, frente a eventuales emergencias o desastres naturales por deslizamientos, huaicos. destrucción de vías, viviendas, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO