El tránsito vehicular fue habilitado en la obra Vial Norte conocida como cuatro carriles Terramesh en el Cono Norte de Arequipa, ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa, aunque los trabajos no están completamente concluidos. La infraestructura funciona con normalidad para los conductores, pero sigue pendiente la construcción de veredas para los peatones.

El tramo, ubicado en la asociación Ciudad de Dios, en el distrito de Yura, permite la circulación por sus cuatro carriles, lo que permite descongestionar la vía Arequipa-Yura, una de las más transitadas de la ciudad.

Durante una visita de inspección, el gobernador regional Rohel Sánchez confirmó que la habilitación de la vía busca mejorar el flujo vehicular de manera inmediata, sin embargo, reconoció que la obra aún requiere intervenciones adicionales antes de su entrega final.

Entre los trabajos pendientes figura la implementación de veredas, un pedido de los vecinos de la zona, así como otras medidas orientadas a reforzar la seguridad vial.

En esa línea, se ha planteado la elaboración de un estudio de impacto vehicular que permita definir la instalación de semáforos, reductores de velocidad y señalización complementaria, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes.