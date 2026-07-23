El cuerpo de un hombre fue hallado hoy en la ribera del río Chili, a la altura del colegio Juana Cervantes, metros abajo del puente San Martín en Arequipa. El cadáver permanecía entre las rocas, boca abajo, por lo que personal de la Policía de Rescate realiza las labores para recuperarlo.

Tras conocerse el hallazgo, los familiares de Saturnino Quispe Chipana, un adulto mayor de 90 años desaparecido desde la noche del 16 de julio, llegaron hasta la zona para identificar si se trata de su ser querido.

Según la información proporcionada por sus familiares, Saturnino Quispe salió de su vivienda, ubicada en la calle Leticia del distrito de Alto Selva Alegre, y desde entonces no se volvió a tener noticias de su paradero. El día de su desaparición vestía un pantalón color café, un chaleco y un sombrero de tono marrón.

El cuerpo encontrado en el río vestía una camisa oscura a cuadros, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

Los agentes de Rescate retiran el cadáver del lugar para que sea trasladado a la morgue central de Arequipa, donde se realizará la necropsia de ley y las diligencias correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de su fallecimiento.

La Policía continúa con las investigaciones mientras los familiares esperan los resultados de las pericias para conocer si el cuerpo corresponde al adulto mayor que permanece desaparecido desde hace una semana.