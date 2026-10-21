Chalonas con fechas de vencimiento expiradas fueron encontradas ayer en el almacén del colegio la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) dispuso que los productos fueran separados y rotulados con la advertencia “no consumo” para evitar que se utilicen en la preparación de alimentos para los estudiantes.

Durante la inspección del PAE en el almacén del colegio, la subdirectora del plantel, Margot Mercado, señaló que los productos vencidos no fueron utilizados para preparar las raciones de los estudiantes.

Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) inspeccionó los almacenes y ambientes de preparación. Durante la visita no encontró presencia de plagas y verificó las condiciones de almacenamiento de los demás productos. Sin embargo, recomendó implementar controles de temperatura y humedad, mejorar la rotación de los alimentos y mantener actualizados los registros de existencias.

La Defensoría del Pueblo también participó en la verificación y pidió mantener una vigilancia constante sobre el servicio alimentario. Por su parte, los integrantes del Comité de Alimentación Escolar se comprometieron a reforzar las condiciones de almacenamiento y las prácticas de manipulación de los productos, como una medida para salvaguardar la salud de los 978 alumnos de secundaria.