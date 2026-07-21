Personal sin carné de sanidad ni uniforme, contaminación cruzada, mala disposición de residuos y utensilios deteriorados fueron algunas de las deficiencias detectadas en 17 pollerías del Centro Histórico de Arequipa durante un operativo de fiscalización realizado por la Municipalidad Provincial. El subgerente de Saneamiento, Salubridad y Salud, Milward Carnero, informó que los establecimientos tendrán cinco días para subsanar las observaciones.

Las inspecciones se realizaron principalmente en las calles Santo Domingo, San Juan de Dios, Perú y Ayacucho, donde también se verificó la falta de limpieza en las cocinas y el uso de ollas, platos y cubiertos en mal estado.

Pollerías insalubres y con contaminación cruzada en Arequipa

Carnero precisó que en todos los establecimientos intervenidos se levantaron actas preventivas y advirtió que, si los propietarios no corrigen las observaciones dentro del plazo establecido, la comuna impondrá multas y procederá al decomiso de los utensilios que representen un riesgo para la salud.

El funcionario explicó que estos operativos se desarrollan desde el 1 de julio y continuarán durante todo agosto en restaurantes, pollerías, picanterías, cevicherías y otros establecimientos de comida, con el objetivo de reforzar los controles por Fiestas Patrias y el aniversario de Arequipa.