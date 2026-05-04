Cerca de una torrentera del sector 2 de Enace en el distrito de Cayma en Arequipa, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años la mañana de ayer.

La víctima, que vestía ropa negra y gorra azul, fue encontrada en posición de cúbito dorsal y presentaba golpes visibles en el rostro, lo que hace presumir una posible caída o una gresca previa.

En la escena se encontraron botellas de licor y un teléfono celular, descartándose inicialmente el robo. Se presume que el hombre habría estado consumiendo alcohol e incluso retornando de actividades por la festividad de la Virgen de Chapi.

El cadáver fue traslado a la morgue de Arequipa para confirmar su identidad y determinar la causa de su muerte.