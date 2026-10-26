Los efectivos policiales de la comisaría de Yauca reportaron el 24 de octubre en la tarde, el hallazgo de un cadáver en el interior de un contenedor, cerca al cerro Tanaka, en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí. Investigación lleva a un posible asesinato.

Tras recibir la alerta, los agentes se trasladaron hasta el kilómetro 587 de la carretera Panamericana Sur e ingresaron más de un kilómetro por un camino de trocha, donde constataron la presencia del cuerpo en avanzado estado de descomposición, que estaba cubierto con sábanas y una malla.

DESAPARECIDO

El hallazgo fue realizado por familiares de Américo Quispe, de 46 años, quienes habían emprendido una campaña de búsqueda a través de las redes sociales tras su desaparición.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, existe la sospecha de que el cadáver sería Quispe, conocido como “Canilla”, quien desapareció la mañana del 12 de octubre, luego de dejar a su hijo en el colegio en el distrito de Chala. Sin embargo, la identidad deberá ser confirmada en la morgue.

Uno de los familiares señaló que las prendas de vestir de color azul y negro que llevaba el cuerpo coincidirían con la ropa que Américo usaba el día de su desaparición. Pese a esta referencia, los peritajes y los exámenes en la morgue serán determinantes para establecer la identidad.

Como parte de las diligencias, los especialista de criminalística realiza las pericias y la necropsia de ley establecerá el tiempo y las causas de su muerte. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En tanto, la camioneta con placa X4T-773, en la que se desplazaba Américo Quispe, fue vista por última vez a las 09:45 horas del 12 de octubre en el asentamiento humano El Progreso, en el distrito de Chala. El vehículo también fue reportado como robado y su ubicación forma parte de las indagaciones.