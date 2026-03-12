Un hombre de aproximadamente 70 años de edad fue encontrado muerto hoy en el Hotel Continental, ubicado en el cercado de Camaná.

Los policías llegaron al lugar y acordonaron el espacio para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias del lamentable hecho.

Las investigaciones determinarán las causas del fallecimiento, preliminarmente se cree que el hombre cayó en la ducha. Los efectivos espera la llegada del personal de Criminalística de Arequipa, para realizar las pericias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la morgue de Camaná, donde se practicará la necropsia que permitirá determinar las causas reales del fallecimiento, así como la identidad del varón.

La Fiscalía de Camaná llevará la investigación del caso para determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o un homicidio.

VIDEO RECOMENDADO