Esta mañana fue hallado sin vida Alberto Polar Paredes (65) en un canal de regadío ubicado en el pasaje La Ronda, en el distrito de Paucarpata. El fallecido es tío del exjugador de Binacional, Andy Polar, y la Policía ya se encuentra en la zona realizando las pesquisas correspondientes.

Fueron los serenos del distrito quienes encontraron el cadáver alrededor de las 07:00 horas, durante un patrullaje habitual. Alberto Polar, conocido popularmente como “Caballo”, llevaba zapatillas y vestía un buzo deportivo. Fue hallado boca abajo y, aparentemente, no presentaba lesiones visibles.

Según se conoció, la tarde de ayer estuvo bebiendo con tres amigos, y cerca del lugar donde fue encontrado existe una cantina clandestina. Hasta el momento, se desconoce si cayó por sus propios medios al canal.

Uno de los más afectados por su fallecimiento fue el exjugador del FBC Melgar y Sporting Cristal, Jorge “El Toro” Lazo, quien se enteró del deceso de su vecino y amigo cuando retornaba a su vivienda tras comprar pan. “Es triste enterarse asi de su partida, esperemos que con el apoyo de las cámaras de seguridad la policia pueda establecer lo que pasó”, declaró visiblemente afectado.

El popular “Caballo” era miembro de la familia Polar, quien aportó a varios futbolistas al balompié arequipeño. Entre ellos destaca Andy Polar, actualmente integrante del club Cima en la Copa Perú, quien también acudió al lugar para acompañar a sus familiares.