Un repentino cambio de planes durante su viaje se convirtió en una tragedia para la familia Huaranga Chayña. Carlos Eduardo Huaranga Chayña, ingeniero de minas de 39 años, fue hallado muerto dentro del pozo de agua de una vivienda a la que había acudido el viernes de la semana pasada, para participar de una fiesta por el cumpleaños de un amigo, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. Fue su hermana quien lo encontró dentro del pozo de agua.

Carlos Eduardo había llegado a Arequipa el viernes por la tarde junto a su familia, procedentes de Lima. El plan era continuar el viaje hacia Puno para visitar familiares y, de paso, el ingeniero tenía planeado visitar y arreglar la tumba de un amigo fallecido, pues estudió la primaria en esta ciudad. Sin embargo, esa noche todo cambió.

Durante la cena en el hotel, Eduardo comentó a su madre que saldría a celebrar el cumpleaños de su amigo Oto, prometiendo volver aproximadamente la 1:00 de la madrugada del sábado. Esa noche se celebró el cumpleaños de 3 amigos y uno de ellos era el amigo de Carlos.

Pasadas las 9:00 de la noche, el ingeniero salió del hotel vestido con una casaca azul, pantalón del mismo color y una camisa blanca a cuadros. Esa sería la última vez que su madre lo vería con vida.

A las 5:00 horas de la mañana del sábado, Betty se despertó y al notar que su hijo no había regresado, lo llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, pidió a su hija que buscara los números de los amigos de Eduardo. Uno de ellos, “Oto” con quien pudieron hablar y contó que él se había quedado hasta las tres de la madrugada y que todos habían estado “mareados”, menos su hijo.

BÚSQUEDA DE LA FAMILIA

La familia comenzó una búsqueda desesperada. Fueron hasta la vivienda del jirón Cahuide, en la urbanización Semirural Pachacútec, donde se realizó la celebración y allí los dueños de la casa le aseguraron que Eduardo se había retirado “con una chica” y que seguramente aparecería. Las horas pasaron y no hubo señales de Eduardo.

Los padres colocaron la denuncia de desaparición, pero la búsqueda no fue inmediata

Los familiares denunciaron la desaparición en la comisaría de Mariscal Castilla y pidieron rastrear el celular de Eduardo, cosa que no se hizo. Un tío del ingeniero contactó a una vidente, quien aseguró que el joven se hallaba en la misma vivienda donde se había desarrollado la fiesta.

La madre, junto a policías y algunos allegados, volvió al lugar y esta vez los dueños permitieron su ingreso. Betty recorría los pisos superiores, mientras que su hija buscaba en el primer piso. Fue entonces cuando la hermana de Eduardo vio una tapa metálica cerca de los servicios higiénicos. La levantó con ayuda de un amigo y descubrieron una escena desgarradora, el cuerpo de Eduardo flotaba boca abajo, con la misma ropa que llevaba puesta al salir del hotel.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de Trata de Personas, detectives de Homicidios de la Divincri, peritos y el fiscal de turno para realizar las diligencias del caso, porque podría tratarse de un crimen. La madre del ingeniero no se explica cómo pudo caer y luego cerrarse la pesada tapa del tanque. Además, su celular no ha sido encontrado.

Elder Huaranga, el padre del joven mayor de tres hermanos, contó que su hijo retornó de Canadá recientemente y tras laborar como consultor, tenía planeado viajar a Chile.

Los dueños de la casa y el amigo de Carlos Eduardo se encuentran detenidos para la investigación del caso y descubrir lo que pasó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

MIRA LA TRANSMISIÓN EN VIVO