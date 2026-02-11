El policía en retiro Richar Aguilar Apaza fue hallado muerto esta mañana en su vivienda, ubicada en el anexo El Castillo, distrito de Aplao, provincia de Castilla. La Policía abrió una investigación para determinar las causas del deceso.

El fiscal de turno que inspeccionó el inmueble informó que el cuerpo fue encontrado recostado, cerca de un balón de gas. Se espera el arribo de los peritos de Criminalística para realizar las diligencias forenses, sin embargo, en una primera evaluación no se advirtieron signos visibles de violencia y tampoco faltarían sus pertenencias pues su vehículo fue estacionado en el predio.

Aguilar Apaza, trabajó ayer en el techado de su vivienda, en un terreno cercano a la casa en la que residía. Una de las últimas personas que lo vio con vida, quien colaboró en los trabajos, contó a Radio San Andrés de Aplao que, tras concluir el techado, compartieron vino, pero aproximadamente a las 9:30 horas de la noche se retiró y dejó a su compadre Pedro y al policía.

Una de las vecinas señaló que, tras el pase al retiro de la Policía, Aguilar Apaza tenía proyectos de crianza de conejos. También narró que lucharon juntos para acceder al servicio de agua en la zona, aunque luego se ausentó del terreno por su traslado de trabajo en otras regiones del país.

El anexo El Castillo continúa sin servicio de energía eléctrica, debido a su reducida población y lejanía de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO