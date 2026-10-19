Hallan restos humanos en Yura y dos familias buscan identificar a sus desaparecidos

Los restos óseos de una persona fueron encontrados hoy en una quebrada desolada del distrito de Yura, en Arequipa. El hallazgo movilizó a dos familias que llegaron hasta la zona con la esperanza de reconocer si se trata de sus parientes, desaparecidos desde hace varias semanas.

El esqueleto se encontraba en un descampado y estaba incompleto. En el lugar solo se halló el torso, junto con parte de las prendas de vestir, mientras que el cráneo y las extremidades no estaban. Una de las hipótesis es que animales de la zona hayan consumido las partes faltantes, aunque esto deberá ser determinado tras los exámenes.

Entre los familiares que acudieron al lugar se encontraban los parientes de Aguedo Huamaní, de 47 años, quien está desaparecido desde el 17 de setiembre. Según la información proporcionada por su familia, el hombre viajó desde Mollendo hacia Arequipa y fue visto por última vez en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el cruce con la avenida Zegarra Ballón, frente a Gratersa, después de salir del terminal terrestre.

También llegaron los familiares de Jacinto Chambi Mamani, de 79 años, desaparecido desde el 26 de setiembre. El adulto mayor fue visto por última vez en inmediaciones de las asociaciones Utupara y Residentes de Puno, en el distrito de Yura.

Ambas familias acudieron al lugar con la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, hasta que se realicen las diligencias correspondientes, no se puede confirmar la identidad de la persona hallada.

La identificación deberá establecerse mediante las pericias y los exámenes correspondientes de las diferentes unidades de la Policía y Medicina Legal. Mientras tanto, los familiares continúan a la espera de conocer si los restos pertenecen a alguno de sus parientes desaparecidos.