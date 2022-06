El compromiso asumido por el presidente Pedro Castillo hace una semana para financiar el tranvía eléctrico en Arequipa es apenas el primer paso para que este megaproyecto sea una realidad. Castillo dijo que el proyecto sería incluido en la programación multianual del 2023 al 2025 con la inversión de 5 mil 994 millones de soles, lo que en términos simples es “darle la partida de nacimiento y se puedan disponer gastos desde el Ministerio de Economía y Finanzas”, refirió el asesor de la alcaldía provincial, Berly Gonzales.

Sin embargo, existe aún un largo camino de años, para que la ciudadanía pueda acceder al anhelado transporte público de calidad que sea una alternativa de solución como componente del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El exdirector ejecutivo de la agencia de promoción ProInversión, Alberto Ñecco, en declaraciones a una agencia internacional de noticias, señaló la necesidad de un análisis más profundo sobre este tipo de proyecto, teniendo como precedente el caso de la Línea 2 del Metro. “Nos lanzamos a hacer proyectos sin necesariamente estar seguros respecto a la posibilidad de realizarlos (...) cuando llega el momento de la ejecución vemos que no se dan las condiciones necesarias para hacerlo”, expresó.

En la práctica, el Gobierno provincial debe terminar compromisos previos relacionados al SIT, de lo contrario no podrán empezar los estudios preliminares para el tranvía. Es el caso de las obras vinculadas al sistema integrado, tales como el Eje vial Jerusalén - San Juan de Dios y los paraderos del SIT, entregadas en julio de 2021 y enero de 2022, pero que hasta ahora no son liquidados. “Antes (las obras vinculadas) tienen que estar cerradas, no podemos tener duplicidad de ejecución”, advirtió Gónzales.

Al respecto, el gerente de Administración Financiera, Harold Nina, informó que la liquidación financiera del eje vial está próxima a concretarse, mientras que no hay mayores avances respecto a la entrega de los paraderos SIT, obra por contrata, cuya financiación es de casi S/10 millones. El primer caso es un proyecto ejecutado por administración directa y valorizado en S/30 millones.

Otro proceso que se debe evaluar es la licitación de la unidad de recaudo, componente del SIT para el cobro sistematizado de pasajes por medio de tarjetas, el cual se deberá convocar bajo otro código de inversión y paralelo al tranvía.

La idea del tranvía comenzó en 2018, en el 2020 se plasmó mediante el perfil 1 elaborado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que dio un presupuesto de 500 mil euros. El director de AFD, Laurent Pacoud, dijo en aquel entonces que el estudio concluía en que “el tranvía es la mejor alternativa para responder a la demanda del transporte a largo plazo (...) es un sistema de base para conectar toda la ciudad”.

No existe un cronograma de trabajo, pero si el Gobierno provincial termina de resolver sus compromisos y se dispone el presupuesto, Promovilidad se encargará de preparar las bases y lanzar la convocatoria para la elaboración del perfil 2, que consiste en determinar las soluciones técnicas, así como los estudios que se necesitaran, el plan de afectaciones y compensaciones, entre otros.

Tras su aprobación, se buscará a una nueva empresa para que realice el expediente técnico, detalles cuantificados del proyecto. Entre la convocatoria, la licitación, elaboración y resultados se estima que puede tardar hasta 2 años esta parte inicial, sin contar la ejecución del tranvía, según Gonzales.