El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Arequipa alertó que entre esta noche y mañana se registrará un descenso de la temperatura nocturna, con el registro de heladas de moderada a fuerte intensidad, en las zonas altas de la región.

Según la alerta amarilla del Senamhi, se prevén temperaturas mínimas de hasta 3 °C en localidades ubicadas por encima de los 2,500 metros sobre el nivel del mar, es decir en la ciudad de Arequipa. En zonas que superan los 3,200 metros, los termómetros podrían descender hasta los -3 °C, mientras que en áreas por encima de los 3,800 metros se alcanzarían valores de hasta -5 °C.

El descenso de temperatura afectará principalmente a las provincias como Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, donde además se esperan vientos con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

En Castilla, los distritos más expuestos son Pampacolca, Viraco, Tipán, Machaguay, Uñón, Ayo, Chilcaymarca, Andagua, Choco, Chachas y Orcopampa. En Caylloma, la alerta alcanza a zonas como Lluta, Huanca, Huambo, Cabanaconde, Maca, Achoma, Yanque, Sibayo, San Antonio de Chuca, Callalli, Coporaque, Tisco, Tuti, Ichupampa, Lari, Madrigal, Tapay y Caylloma.

También se verán afectados distritos de Condesuyos como Chuquibamba, Andaray, Yanaquihua, Chichas, Salamanca y Cayarani; y en la provincia de La Unión, figuran Cotahuasi, Toro, Charcana, Tomepampa, Alca, Pampamarca, Huaynacotas y Puyca.

En tanto, el COER indicó que en Arequipa la alerta incluye los distritos como Cerro Colorado, Cayma, Yarabamba, Pocsi, Polobaya, Sabandía, Characato, San Juan de Tarucani, entre otros.

Las autoridades recomendaron a asumir medidas de prevención ante el descenso de temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.