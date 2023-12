En estos años, la enseñanza universitaria dominó la vida de Henry, la pandemia lo devolvió a la creación literaria, preparando para estos años varios libros inéditos.

¿Cómo comenzó tu amor por la literatura?

Creo que empezó desde que aprendí a leer a los 3 años. Como tenía una hermana mayor, y escuchaba cómo mi padre le enseñaba a leer el libro Coquito, aprendí mirando. Me gustaban las historias. Luego leí todos los libros de colegio en poco tiempo y mi padre me compraba libros de poesías y de cuentos infantiles. Recuerdo que leímos en voz alta todo el poemario de Los heraldos negros, y aunque no comprendía lo que significaba, ese libro me perturbó mucho. La libertad métrica y los temas tratados con desgarro: la soledad, la muerte, la irreverencia contra Dios, en fin… En la adolescencia, La ciudad y los perros me cambió la forma de ver las novelas. Luego, Embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig, el Cándido de Voltaire, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, entre otros, motivaron el amor por la literatura.

Cuéntanos la experiencia en “Náufragos”.

Fue un colectivo de literatos de la escuela de Literatura de la UNSA. Allí, junto a Fidel Almirón, Arturo Caballero, Elena de Yta, Javier Bernal y Susan Calderón, formamos más que una revista literaria o eventos: conformamos un grupo de amigos inseparables. Con todos ellos, sigo teniendo una relación muy profunda de amistad y de intercambio literario y artístico. Me alegran los triunfos de Elena de Yta y Fidel Almirón por su producción artística. Arturo Caballero ha desarrollado una sólida carrera como intelectual. Javier Bernal ha publicado un libro de poemas espectacular, el que tuve el honor de presentar. Susan Calderón se ha dedicado a la docencia universitaria y la asesoría académica.

¿Cómo combinas la docencia y la escritura?

Durante muchos años he priorizado mi carrera académica antes que la creación. Me concentré más en los grados académicos y la investigación literaria y humanística. Ahora, después de la experiencia traumática de la pandemia, he vuelto a la creación. Aparte de este libro, tengo dos borradores de ensayos literarios, un avance de novela y otro libro de cuentos terminado. Los iré publicando en los próximos dos años.

¿Qué nos trae tu nuevo libro?

En realidad no es tan nuevo, es la versión final de mi primer libro de cuentos (Amor suspendido entre las nostalgia y el olvido). A diferencia de este, que salió en revistas y ediciones de fotocopia, Los machos don’t cry, presenta una depuración de mis primeras publicaciones. Los cuentos de este libro nuevo en realidad son, en su mayoría, los publicados en las ediciones informales. He añadido solo un cuento nuevo: Historia de un viaje, que marca un hito sobre la dirección que he tomado para unas futuras publicaciones. El plano argumental de los seis cuentos del libro es, en principio, un Bildungsroman (como dicen los alemanes a las novelas de iniciación). Ese ambiente de finales de siglo XX y comienzos de siglo XXI. La atmósfera pesada del terrorismo, la miseria social y económica de un país imposible para esa generación. Ese caos para esa juventud que vislumbraba con poca esperanza en siglo XXI es el tópico de los seis cuentos.

Tienes otros proyectos, musicales, por ejemplo

Con mis amigos Los náufragos nos unía no solo la literatura sino también la música. Arturo Caballero, Elena de Yta y Javier Bernal son excelentes compositores de canciones (balada, rock, trova). Javier tuvo el proyecto de un disco que no llegó a cristalizar en Arequipa. Yo aproveché la coyuntura y descubrí que también podía componer. Lo mío son las baladas tradicionales. Por eso, en Arequipa grabé un par de maquetas, que, con todos sus defectos, algunos amigos de las radios las alternaban. En Lima, he grabado 3 temas de manera profesional, y ya hay otros tres en proceso. El 2024 tendré un CD de 6 temas propios (baladas, latin pop). También, grabaré estos seis temas en formato acústico, solo con guitarra y piano. Tengo algunas propuestas de grabar algunos de esos temas en otros géneros (cumbia, chicha, huayno). Quizás no lo haga yo, pero sí otros artistas. Me gusta la propuesta de Bizarrap, sobre todo con los artistas del hip hop y rap argentinos. No descarto alguna incursión en ese género con versos potentes y revoltosos, quién sabe. Algo parecido a Residente. Creo que hace falta una “tiradera” a nuestra clase política.