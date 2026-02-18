Con la esperanza de salvar la pierna de su madre, Yeni Condori Quispe pidió apoyo económico para cubrir los gastos de su madre, Lucía Quispe Roque, quien fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la ciudad de Juliaca.

El accidente ocurrió la tarde del último domingo en el jirón Vilcapaza, en la intersección con el óvalo Vallecito, cuando un vehículo impactó contra la mujer y escapó sin prestar auxilio. Debido a la fractura, los médicos en Juliaca le informaron a la familia que sería necesaria la amputación de la pierna izquierda.

Ante la gravedad del hecho, Lucía Quispe fue trasladada de emergencia al hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, donde los médicos evaluaron el caso. Según relató su hija, existe la posibilidad de salvar la extremidad, pero la paciente requiere de una operación urgente y la compra de clavos quirúrgicos, medicamentos e insumos cuyo costo ascendería a 3 mil soles.

A causa de la huida del conductor, los gastos no pueden ser cubiertos por el SOAT y la paciente no contaría con el Seguro Integral de Salud (SIS), por lo que todos los costos deben ser asumidos por la familia.

Yeni contó, que tanto ella como su hermana viajaron a Arequipa apenas recibieron la noticia, sin llevar equipaje ni dinero. Por la falta de familiares y conocidos, duermen en los pasillos del hospital, sin recursos para alimentación ni hospedaje, mientras esperan que su madre pueda ser intervenida quirúrgicamente.

Pese a la huelga médica del nosocomio, los doctores del área de Emergencia atienden los casos de urgencias.

La joven madre, quien dejó a su hijo en Juliaca, hizo un llamado a la población arequipeña para colaborar económicamente y así reunir el monto para la operación de su madre. Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo mediante el Yape al número 912936992 a nombre de Yeni Condori.

