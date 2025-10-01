“Presencia Regia en Arequipa: Historia de las visitas de la Casa Real de España” es el título del nuevo libro del historiador José Renato Ballón Cusirramos, que se presentará el jueves 2 de octubre próximo, a las 18 h en el auditorio de la Alianza Francesa de Arequipa, Santa Catalina 208.

El libro se ofrece como un homenaje de la ciudad al rey de España, Felipe VI, con motivo de su próxima visita a Arequipa en el mes de octubre en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española. La publicación cuenta con el respaldo institucional de Surandino Editores, la Alianza Francesa y el Colegio Profesional de Historiadores del Perú.

CINCO VISITAS REALES

El libro reconstruye históricamente el vínculo entre la Ciudad Blanca y la corona española y registra las cinco visitas reales a la ciudad: la de los Reyes en 1978; la realizada por la Infanta Cristina en 1998; la de la Reina Sofía en 1999; la de los Príncipes de Asturias en 2010, y concluye con la próxima visita que hará el rey Felipe VI a Arequipa.

La publicación rememora los momentos de solemnidad, afecto y protocolo que enmarcaron las visitas de la familia Borbón a Arequipa, situando los encuentros dentro de una tradición más amplia, en la que convergen identidad cultural, herencia hispánica e historia local.

El libro se encuentra en importantes bibliotecas de la capital peruana, la Embajada de España en Perú, el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega del ministerio de Relaciones Exteriores y la Biblioteca Nacional del Perú. Recientemente, Renato Ballón recibió el reconocimiento del Congreso de la República como Honorable Historiador Peruano.

EL AUTOR

El historiador José Renato Ballón Cusirramos es graduado por la UNSA en 2022 y realizó estudios de Postgrado en la Universidad de Barcelona, España (2012) y la UCSP de Arequipa (2017). Concluyó sus estudios de doctorado con mención en Ciencias Sociales en la UNSA (2024). Es decano de la sede departamental de Arequipa del Colegio Profesional de Historiadores del Perú (2025 – 2026).

Además, Ballón Cusirramos es Ciudadano del Bicentenario por el Congreso de la República; obtuvo además la Medalla de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el 2018.Es autor de numerosos estudios sobre temas históricos: Sibayo Rumillacta, el Pueblo del Piedra del Colca; Alfredo Rodríguez Ballón y La historia de la Aviación en Arequipa; Disertaciones de Historia en Arequipa, 2023-2024, Breve Historia del Puerto de Quilca; el Pasaporte de Arequipa, los pasaportes de la Prefectura 1928, entre otros como coautor y editor.

Según sostiene, el conocer la historia permite a las nuevas generaciones amar la patria y el valor de su pasado y presente, por lo que se ha propuesto rescatar datos y ponerlos a disposición del colectivo a través de sus libros.