El dolor y la desesperación acompañan hoy a Vicente Murillo, un hombre de 65 años que pide apoyo económico para sepultar a su hermano menor de 62 años, Adolfo Damián Murillo, quien falleció el último sábado luego de permanecer dos meses internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa.

Adolfo, de 62 años, se dedicaba al pintado de viviendas. Su historia dio un giro inesperado tras sufrir una caída desde una ventana, accidente que inicialmente lo llevó al hospital por un brazo fracturado. Sin embargo, posteriormente, durante su atención médica, los exámenes revelaron un problema más grave que hasta entonces desconocía: insuficiencia renal.

A partir de ese momento, su hermano enfrentó una lucha constante. Vicente buscó apoyo durante semanas para ayudarlo, mientras su hermano permanecía delicado de salud. La situación se complicó aún más debido a que el paciente presentaba niveles muy bajos de hemoglobina, lo que obligó a solicitar donaciones de sangre. Pese a los esfuerzos solidarios, su estado no mejoró

Hoy, tras su fallecimiento, la preocupación no ha terminado. Sin recursos económicos suficientes, Vicente solicita ayuda de la población mediante el número de Yape 915965165 para cubrir los gastos del velatorio y el entierro de su hermano. Explica que, aunque el fallecido tiene una hija, esta no asumiría los costos debido a la falta de cercanía entre ambos.