El enfrentamiento entre dos presuntos grupos de invasores ocurrido la tarde del miércoles 15 de abril en la Asociación Vivienda Taller Consorcio, Zona II, en el distrito de Yura, terminó con la muerte de uno de los involucrados tras ser golpeado y arrollado con un auto.

Según las investigaciones preliminares que realizan los detectives de Homicidios de la Divincri, la tarde de ayer, dos grupos de personas comenzaron a beber y durante la reunión surgieron discusiones que se transformaron en una agresión mutua.

En uno de los grupos estuvo Marco Cornejo Quispe, de 29 años, quien fue perseguido por sus rivales hasta la zona C6, donde fue golpeado y reducido. Pese a estar tirado en el suelo, un sujeto a bordo de un auto negro con placa falsa, VND-032, condujo la unidad directamente contra la victima a quien atropelló y arrastró más de cinco metros.

El chofer huyó del lugar abandonando el vehículo que no pudo retirar al quedar atascado con el cuerpo de la víctima.

INTERVENIDOS QUE FUERON LIBERADOS

Por sindicación de algunos testigos, Luis Quispe y María Castro fueron intervenidos mientras se retiraban del lugar a bordo de una combi. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Ciudad de Dios en Yura, pero fueron liberados después de algunas horas al no tener una participación directa con el homicidio.

Aunque los vecinos señalaron que hubo disparos durante el enfrentamiento, los peritos de la PNP no encontraron casquillos durante las diligencias del levantamiento del cuerpo. Desde la Divincri se informó que ya tendrían la identidad del hombre que mató al obrero y están tras su ubicación.