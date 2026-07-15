El hospital Honorio Delgado Espinoza es uno de los principales pilares que sostiene gran parte de la demanda sanitaria del sur del país. Cada día, el establecimiento recibe hasta 1,050 pacientes en consulta externa y alrededor de 400 personas por emergencia, además de mantener cerca de 850 hospitalizados.

El director del nosocomio regional, Carlos Medina, refirió que esta gran cantidad de pacientes se sostiene con la implementación de 855 camas y una planilla aproximada de 2 mil 800 trabajadores, quienes deben responder diariamente a una demanda que tiene al establecimiento al borde de su capacidad.

A pesar de las restricciones de infraestructura y especialmente por las limitaciones de equipamiento médico, el hospital mantiene operativos sus diferentes servicios, como pediatría, neonatología, cuidados intensivos , cirugía y otras especialidades.

Actualmente, el Honorio Delgado dispone de 20 camas de cuidados intensivos para adultos, seis de UCI pediátrica y seis de cuidados intensivos neonatales. Asimismo, cuenta con dos salas de operaciones que trabajan las 24 horas para atender intervenciones de emergencia.

REFUERZO DE ÁREAS CRÍTICAS

Frente a esta presión asistencial, la gestión hospitalaria busca priorizar el fortalecimiento del área de emergencia y otras áreas esenciales. Medina indicó que también se trabaja en mejorar la administración de los recursos provenientes del Seguro Integral de Salud para atender las principales necesidades del establecimiento.

El director sostuvo que, durante el último año, se registraron avances gracias al compromiso del personal y esperan que el respaldo del gobierno regional con 160 millones de soles para invertirlos en equipamiento se pueda concretar lo antes posible.

No obstante, reconoció que estas labores resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas de un establecimiento que atiende pacientes procedentes de diferentes regiones del sur.

Ayer, como parte de las actividades por el 66 aniversario del hospital, se realizó un desfile interno con los trabajadores.