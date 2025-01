El hospital Honorio Delgado Espinoza lleva al menos tres meses con los equipos de laparoscopia malogrados y la mitad de los que usan no pueden repararlos debido a que dos de las torres no les pertenece, ya que están en calidad de préstamo.

En el Informe de Orientación de Oficio N°003-2025-OCI/0663-SOO, la Contraloría advirtió que los problemas con los equipos utilizados para intervenciones quirúrgicas menos invasivas y de mejor recuperación para el paciente, presentan desperfectos reportados desde octubre del año pasado.

El servicio de cirugía reportó que tiene cuatro torres de las cuales son prestadas y dos de su propiedad, de los equipos propios se informó que uno de ellos fue reparado en abril del año pasado por la empresa. “Soluciones Biomédicas Peruanas S.R.L.” y en octubre presentó fallas por lo que se solicitó a la empresa que solucione el desperfecto ya que aún se encontraba con la garantía, pero hasta la emisión del informe no se había dado solución a la falla.

En diciembre, el área de mantenimiento revisó las dos torres que en calidad de préstamos tiene el hospital y recomendaron no utilizarlas debido al riesgo que supone para los pacientes, el problema con ellas es que el hospital no puede destinar recursos para arreglarlas, ya que no son de su propiedad. La Contraloría ha solicitado resolver los en el menor tiempo posible.