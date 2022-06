El hospital Honorio Delgado Espinoza volvió a atender en el 100 por ciento de sus consultorios externos desde el lunes 20 de junio, pero este cambio trajo complicaciones para los pacientes que antes se atendían en el centro médico Pedro P. Díaz, muchos se tuvieron que retirar del nosocomio regional al no estar instalado el consultorio de la especialidad que demandaban.

Mirella Díaz vive en el Pedregal y hace unas semanas le detectaron a su menor hija un tumor cancerígeno que debe ser operado. Por recomendación del endocrinólogo que veía el caso, acudió al establecimiento de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) donde funcionaba el consultorio de cirugía de cabeza y cuello para que el especialista vea a la menor. El jueves le confirmaron la cita para ayer lunes y le indicaron que debía acudir al hospital Honorio Delgado.

Sin embargo, ayer la menor no fue atendida porque el consultorio no estaba instalado. “Si tienen nuestros teléfonos para confirmar la cita, ¿por qué no me advirtieron que se debía reprogramar? Hemos madrugado para venir al hospital y resulta que no hay atención”, se quejó la madre. Además, eran más de las 10 de la mañana y su hija no había probado alimentos alguno, pues le solicitaron que debía hacerse unos exámenes complementarios.

AGLMERACIONES EN TRIAJE

Los pacientes que acuden a los consultorios externos necesitan pasar por triaje que se ha dividido en dos, dependiendo de la especialidad que hayan solicitado.

Antes de ello, los usuarios de todas las especialidades son registrados en una única ventanilla, generando una larga cola y aglomeración de personas.

Es allí donde se presentó otra complicación para quienes venían siendo atendidos en el centro médico de la Unsa.

Cuando les tocó su turno para la recepción de sus documentos, el personal de salud les decía que sus historias clínicas no tenían anexada la Ficha Única de Atención (FUA), incumpliéndose con la disposición dada por dirección para reducir los trámites de atención.

Además de la espera, esto los obligaba a dirigirse a los módulos de atención instalados frente al área de emergencia donde debían solicitar la FUA y volver a formar la cola en la puerta principal del hospital para su triaje. La falta de orientadores complicó aún más la atención de los usuarios.

“Mi padre es el primer de la lista para ser atendido, tenía su cita programada para las 8:30, llevo más de dos horas haciendo esta cola y cuando me atienden resulta que en su historia clínica no está la FUA, tengo que tramitarla y nuevamente tengo que formar esta misma cola, a qué hora vamos a salir del hospital”, cuestionó Gladys Coaguila.

DESDE HOY INSTALAN CONSULTORIOS EXTERNOS

desde el hospital se informó que desde hoy todos los consultorios deben estar instalados con los especialistas y la documentación de los pacientes debe estar completa.

Además, por el incremento de los pacientes que retornaron del Pedro P. Diaz, se evalúa implementar una tercera sala de triaje o en su defecto que este proceso vuelva a realizarse en cada uno de los consultorios como se hacía en la prepandemia.

