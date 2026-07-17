Hospital Municipal de Arequipa y Militar firman convenio para hacer atenciones conjuntas

El Hospital Municipal de Arequipa y el Hospital Militar Divisionario de la III División de Ejército trabajarán de manera conjunta durante los próximos tres años tras suscribir un convenio de cooperación que busca fortalecer los servicios de salud y ampliar la atención a la población.

El acuerdo permitirá desarrollar acciones coordinadas para mejorar los centros quirúrgicos, optimizar el equipamiento biomédico e impulsar el uso de la telemedicina, con el propósito de acercar los servicios médicos a un mayor número de pacientes.

Asimismo, ambas instituciones ejecutarán programas de medicina física y rehabilitación, atención integral para adultos mayores, campañas preventivas de salud y actividades orientadas a la gestión del riesgo de desastres.

Como parte de la alianza, médicos y demás profesionales de ambos hospitales participarán en programas de capacitación, actualización e investigación científica para fortalecer sus competencias y mejorar la calidad de la atención.

El director del Hospital Municipal de Arequipa, Jesús Alberto Rivera Jove, sostuvo que este convenio permitirá incrementar la capacidad de respuesta del establecimiento y atender a más pacientes. En tanto, el director del Hospital Militar Divisionario, coronel EP Jorge Alfredo Barja Maldonado, señaló que el trabajo articulado contribuirá a aprovechar mejor los recursos disponibles en beneficio de la población arequipeña.

La cooperación entre ambos establecimientos contempla el intercambio de conocimientos y experiencias para optimizar la prestación de los servicios de salud en la ciudad.