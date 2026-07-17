El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, informó que la reunión entre un grupo de alcaldes de Lima Metropolitana y la presidenta electa, Keiko Fujimori, estuvo enfocada en coordinar acciones frente a los principales problemas que enfrentan las ciudades. La agenda incluyó seguridad ciudadana, prevención ante el Fenómeno El Niño, vivienda y desarrollo urbano.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Detalles de la reunión

Durante una rueda de prensa, Bruce explicó que la delincuencia fue el asunto que concentró mayor atención durante el encuentro. Asimismo, indicó que se revisaron otros temas de interés para las municipalidades.

“El tema de seguridad ha sido uno de los temas, quizás el más importante, pero han habido otros”, informó.

El alcalde precisó que también se evaluó cómo podrían actuar los municipios frente a una posible emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño. La propuesta plantea que las comunas menos afectadas apoyen a aquellas que enfrenten mayores impactos.

“Se ha conversado sobre lo que los municipios podemos hacer en vista de que se aproxima el Fenómeno El Niño y de qué manera podemos actuar más ágilmente, ayudando a los municipios que sí son más afectados”, indicó.

Durante la reunión también se intercambiaron opiniones sobre la vivienda social y algunas medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda. Además, los alcaldes revisaron aspectos relacionados con el desarrollo urbano y la planificación de las ciudades.

Bruce señaló que las propuestas sobre seguridad todavía deberán desarrollarse en futuras reuniones entre el Gobierno y las municipalidades. El objetivo será definir mecanismos de coordinación para enfrentar la delincuencia.

“Hemos conversado superficialmente sobre el tema y hemos quedado en tratarlo con mayor profundidad”, precisó.

Antes de finalizar la conferencia de prensa, Bruce fue consultado sobre los procesos por presuntas infracciones a la Constitución. En respuesta, manifestó que, a título personal, considera que esas investigaciones deben continuar por tratarse de asuntos que involucran el respeto al orden constitucional.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec