“¿De qué nos sirve construir si no podemos hacerlos funcionar?”, con esa frase el asesor en Inversiones del Ministerio de Salud, Igor Ñaccha Tapia, concluyó su exposición sobre el estado situacional de 19 proyectos de inversión en salud ante los consejeros regionales de la Mancomunidad Macro Región Sur, resaltando la importancia de contar con el recurso humano una vez se concluyan los proyectos.

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Sin solución a pacientes para mejorar atención en EsSalud

En esta exposición, el médico señaló que se espera que los hospitales Maritza Campos, Chala (Caravelí) y Cotahuasi (La Unión) concluyan en diciembre, mientras que el de Camaná debiera estar listo para noviembre de este año, obras a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.

En el caso de Chala, solo queda pendiente el 6 % de ejecución y actualmente se encuentra en fase de elaboración de expediente técnico de saldo de obra para su posterior ejecución.

Igor Ñaccha manifestó que la mayor dificultad para concluir los hospitales hasta su etapa de funcionamiento radica en la no existencia de una buena planificación desde el nivel regional al nacional, y que una obra paralizada trae consigo no solo ampliaciones de plazo, sino de presupuesto.