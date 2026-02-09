Las intensas lluvias registradas el domingo 8 de febrero provocaron el ingreso de un huaico en la quebrada Ranrata, lo que ocasionó la interrupción total de la transitabilidad en la vía AR-106, en el distrito de Tomepampa, provincia La Unión, en Arequipa.

De acuerdo con información del área de Gestión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en la zona trabaja maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y un minicargador frontal, con el objetivo de retirar los escombros y restablecer el tránsito vehicular en el menor tiempo posible.

Cabe recordar que la quebrada Ranrata es considerada un punto crítico durante la temporada de lluvias, debido a la recurrencia de huaicos que afectan de manera constante para el traslado de personas y mercancías.

