Un huaico destruyó al menos 100 metros de la carretera AR-647 Andagua-Chilcaymarca-Orcopampa, en el sector La Toma, distrito de Andagua, dejando incomunicada a la población con la parte alta de la provincia de Castilla.

El deslizamiento de lodo y piedras ocurrió aproximadamente a las 5:00 horas de la tarde del lunes 16 de febrero y afectó el kilómetro 6 de esta importante vía regional, interrumpiendo totalmente el tránsito vehicular. La alerta fue emitida por la Oficina de Gestión de Riesgos de Andagua, que confirmó la magnitud de los daños y el aislamiento temporal de la zona.

El bloqueo sorprendió a decenas de transportistas y pasajeros, donde quedaron varadas camionetas, camiones de carga y buses llenos de viajeros que se dirigían hacia Orcopampa y otras localidades.

Las autoridades y pobladores solicitan apoyo urgente del Gobierno Regional de Arequipa para el envío de maquinaria pesada, tales como un cargador frontal o excavadora, con el fin de remover el material y restablecer el tránsito. También se requiere combustible para operar los equipos y agilizar la limpieza de la vía para habilitar el tránsito.

La carretera AR-647 es un eje clave para el transporte de personas, productos agrícolas y abastecimiento de combustible hacia las zonas altoandinas.

