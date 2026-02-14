Las atenciones serán restringidas em los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado a partir de este lunes 16 de febrero, debido a la huelga médica indefinida que retomará la Federación Médica, que exige el retiro de Walter Oporto como gerente regional de Salud.

Desde el hospital Goyeneche, su directora, Yulissa Roldán, explicó que la paralización afectará solo el 20% de las atenciones por consultorios externos debido a que la mayoría de médicos que prestan este servicio son contratados.

Por su parte, desde el hospital Honorio Delgado Espinoza, el subdirector Omar Barreda estimó que alrededor de 400 citas por día dejarán de atenderse y tendrían que ser reprogramadas. “El mayor problema será para los pacientes que vienen de provincias o de otros departamentos, porque muchos viajan largas distancias y no siempre tienen la posibilidad de reprogramar rápidamente sus citas”, indicó Barreda.

Además, reconoció que algunas operaciones programadas también podrían suspenderse parcialmente, priorizándose las intervenciones de emergencia.

Asimismo, 3 servicios funcionarán con normalidad; UCI, hospitalización y emergencia.

En respuesta, el gerente regional de Salud, Walther Oporto, señaló que si su renuncia resolviera los problemas históricos del sector Salud como la mala infraestructura, renunciaría. Sin embargo, señaló que ello no sucederá, por lo tanto no renunciará y deslindó responsabilidades sobre las demandas no resultas como la fijación de guardias.

