Después de una mesa de diálogo sin resultados con funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, los médicos acordaron reiniciar la huelga indefinida a partir del lunes; la única demanda es el retiro definitivo del gerente regional de Salud, Walther Oporto.

Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica Peruana, anunció la medida tras una reunión en el auditorio del hospital Honorio Delgado Espinoza, donde los médicos expresaron su descontento con la gestión de Oporto.

Según talavera, exista una supuesta usurpación de funciones por parte del gerente, por oponerse a que los médicos especialistas mayores de 70 años continúen en sus puestos, a pesar de contar con la autorización de los jefes de servicio y de la necesidad urgente de contar con especialistas en el sector.

“El gerente se está atribuyendo funciones que no le corresponden. Está negando la continuidad a médicos con amplia experiencia, cuando esa decisión no depende de él. Esto no ocurre en ninguna otra región del país”, destacó Talavera. Además, advirtió que esta conducta podría llevar a sanciones penales y éticas, por lo que se ha solicitado la intervención del Colegio Médico del Perú.

Esta medida de protesta afectará a los pacientes que tienen citas programadas por consulta externa en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

