Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, informó hoy que, 26 mil estudiantes se ven perjudicados con la huelga indefinida que acata desde el 21 de abril el Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (Sudunsa) por la restitución del pago de la nueva escala de la Línea Unsa, nombramientos, ascensos y elecciones presenciales.

La autoridad agustina informó que existe un Laudo Arbitral que otorgó el incremento de pago de 400 soles de la Línea Unsa en el año 2024, aumento que se ortogó a los profesores, con fondos que provienen directamente de la recaudación en la universidad por la tasa que pagan los universitarios, según el rector, porque ese año hubo fondos.

“En un documento (Laudo arbitral)se afirma cuánto se les aumentó de enero a diciembre del 2024, teniendo en vigencia un año, a razón de la disposición presupuestal de entonces. Los cuatro árbitros acordaron por unanimidad en el primer punto donde el aumento solo vale el 2024”, afirmó, resaltando que no era legal pagar este monto al siguiente año.

No obstante, los docentes universitarios, al dejar de percibir este monto de 200 a 400 soles en el 2025, presentaron el Laudo Arbitral al Poder Judicial. Asimismo, se presentó una medida cautelar, el cual se resolvería el 28 de mayo y con ello se resolvería si corresponde continuar el pago de este incremento de Línea UNSA.

“No se pagó porque la ley decía que no. La Contraloría nos puede abrír un proceso con responsabilidad penal, no es que uno no quiera cumplir. El juez dirá si se seguirá pagando, queremos que se resuelva a favor de los docentes. Avisoro que no pasa del mes cuando el Poder Judicial responda y nos va la razón”, apuntó.

Sin embargo, cabe resaltar que a la fecha los catedráticos continúan percibiendo el bono de Línea UNSA, equivalente a 731 soles para los docentes principales con dedicación exclusiva, asimismo los docentes asociados con dedicación exclusiva perciben 627 soles, los auxiliares con dedicación exclusiva perciben 541 soles.

Este monto es adicional al salario que percibe cada catedrático; el sueldo del docente principal con dedicación exclusiva es de 8,469 soles, mientras que del docente asociado a dedicación exclusiva es de 5,495 y el docente auxiliar con dedicación exclusiva gana 4,958 soles.

NOMBRAMIENTOS DOCENTES

El vicerector Académico de la Unsa, Luis Cuadros Paz, señaló que la universidad tiene una brecha de 500 docentes universitarios para realizar un servicio académico de calidad.

“Las políticas del Gobierno nos dice que nuestra brecha debe ser 297, hemos solicitado esas plazas presupuestadas con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. En la primera ola de nombramientos automáticos en el 2021 ingresaron 250 docentes”, dijo.

A la fecha se ha identificado que hay necesidad de nombrar 225 docentes, pero no hay presupuesto para garantizar el salario y los beneficios que les corresponde.