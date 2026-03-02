La tensión se desbordó en el hospital Honorio Delgado Espinoza, tras dos semanas de huelga indefinida del cuerpo médico. Pacientes molestos increparon tanto a los doctores como a la dirección del nosocomio por la programación de citas que finalmente no se cumplen y cuya reprogramación es incierta. La indignación se vive en los pasillos, donde decenas de personas llegan desde distintos puntos del sur del país en busca de atención especializada.

Richard Hernández, presidente del cuerpo médico, indicó que existe presión hacia el personal administrativo para continuar entregando citas, pese a la paralización. “Con esa presión al personal administrativo nos quieren doblegar”, señaló. El dirigente insinuó que desde la Gerencia Regional de Salud se habría dispuesto mantener la programación de consultas en lugar de suspenderlas formalmente, lo que ha generado mayor malestar entre los usuarios.

La problemática, sin embargo, va más allá de la huelga. Hernández cuestionó las condiciones en las que opera el hospital. “¿De qué sirve atender a los pacientes si no hay reactivos para análisis? En Rayos X no encuentran los equipos, no hay insumos, tomógrafos ni medicamentos”, expresó, describiendo un panorama crítico en el principal establecimiento de referencia del sur del Perú.

Según cifras del cuerpo médico, en estas dos semanas más de 10 mil pacientes han dejado de ser atendidos. El hospital recibe en promedio a más de 800 personas al día, muchas de ellas derivadas desde otras regiones del sur del país por la complejidad de sus casos.

En medio del conflicto, los médicos tomaron esta mañana la avenida Alcides Carrión para exigir la salida del gerente regional de Salud, Whalther Oporto. La medida de protesta se radicalizó ante lo que consideran una falta de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa, frente a una crisis que se arrastra varios años.

El reclamo por la falta de equipamiento no es nuevo. Desde hace años, los médicos exigen mejoras sustanciales en la infraestructura y dotación del nosocomio. Recuerdan que el Gobierno Regional de Arequipa anunció la transferencia de 160 millones de soles, inicialmente destinados a la construcción de una carretera que no se ejecutaría, para invertirlos en el hospital. No obstante, hasta la fecha se desconoce el estado real de ese compromiso y si el proyecto de inversión sigue en marcha.

