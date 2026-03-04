El cadáver encontrado ayer en el río Chili se trataba de un adulto mayor identificado como Ceferino Huallanca Castillo, de 93 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 27 de febrero.

El cuerpo fue hallado la mañana de ayer en medio de un islote del río Chili, ubicado a espaldas de la Universidad La Salle, en el Cercado de la ciudad. Yacía boca abajo y vestido con una camisa y un pantalón, fue reportado minutos antes del mediodía al personal Suat de la policía que patrullaba por la zona. Al lugar también se trasladaron efectivos de la comisaría de Palacio Viejo y un equipo de la unidad de rescate de la PNP que se encargó de recuperar el cadáver.

Según la denuncia del familiar en la comisaría de Mariscal Castilla, el anciano desapareció luego de salir de casa, sin precisar su destino.

Según la policía, el viernes último recibieron el reporte de la caída de un hombre al río desde el puente San Martin, en el sector de Vallecito. Aunque la policía realizó su búsqueda durante el fin de semana con el apoyo de un dron no pudo ser encontrado, sino hasta ayer debido la reducción del caudal del río.

