La Policía identificó a los conductores que perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido la noche del jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, en el kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector conocido como La Caleta de Chala, en la provincia de Caravelí en Arequipa.

Las víctimas son Fernando Díaz Ramos, conductor del camión cisterna que transportaba combustible, y Teófilo Gutiérrez Lloclla, quien manejaba el vehículo menor involucrado en el choque.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la explosión fue consecuencia del impacto entre ambos vehículos, lo que causó la muerte de los conductores. El fuego se propagó rápidamente por la carretera y parte de la quebrada, poniendo en peligro a otros vehículos que transitaban por la zona.

Los bomberos tuvieron dificultades para controlar las llamas debido a la escasez de agua, y el tránsito en la vía se restringió hasta la medianoche, mientras se llevaban a cabo las labores de extinción y limpieza de la vía.

VIDEO RECOMENDADO