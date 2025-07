Dos de los tres fallecidos en el choque registrado ayer en la tarde en el kilómetro 948 de la carretera Panamericana Sur de un automóvil con un furgón han sido identificados por sus familiares en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Arequipa.

Timoteo Vilca Choquehuayta (57) era el conductor del furgón con placa V8H-891, que se dirigía de la ciudad de Arequipa a Pampacolca, en la provincia de Castilla, trasladando alimentos. El otro chófer del vehículos con matrícula Z4Z-001 fue identificado como Christian Paulino Flores Salcedo (24).

Sara Vilca, hemana de Timoteo, señaló que su pariente transportaba hace 10 años alimentos al distrito de Pampacolca, donde abastecía a los negocios y a los agriucltores. “Era su ruta de Arequipa - Pampacolca. El estaba en su carril y ocurrió el accidente”. dijo.

Sin embargo, no pueden retirar los restos de Timoteo porque se encuentra carbonizado y necesitan identificarlo para que les otorguen en certificado de defunción.

“Con ADN para el reconocimiento va demorar como un mes. Sabemos que es mi hermano y era su camión. No podemos esperar y queremos enterrar a mi hermano, con el certificado de defunción. El ayudante de mi hermano ha podido salir y se salvó, me dijo que no podía sacar a mi hermano porque estaba atrapado, era el tercero de siete hermanos”, dijo.