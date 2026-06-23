La placa del vehículo que habría sido utilizado para trasladar y abandonar gravemente herido al ingeniero de sistemas Roicer García Casani la madrugada del último sábado en el sector de Jerusalén, en Mariano Melgar, se encuentra en poder de la Fiscalía y de la Policía. La información fue obtenida por los propios familiares del ingeniero durante la revisión de cámaras de seguridad y esperan que con ello se pueda dar con las personas que estuvieron con la víctima que terminó falleciendo en el hospital Goyeneche.

Jonathan García informó que su hermano falleció a las 17:15 horas de ayer en la unidad de trauma shock del hospital como consecuencia de un traumatismo craneano grave. Estuvo internado desde la madrugada del sábado, luego de ser hallado inconsciente y con una severa lesión en la cabeza, cerca de la comisaría de Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar. Aunque fue operado, el ingeniero no resistió la grave lesión que terminó causando su muerte.

Roicer García Casani, natural de Apurímac, trabajaba en Arequipa hace tres meses como ingeniero de sistemas

La matrícula del auto gris que obtuvo la familia por sus propias indagaciones, fue proporcionada a los agentes de la comisaría de Jerusalén y posteriormente remitido al fiscal a cargo del caso.

“Nosotros hemos hecho todas las averiguaciones pero hasta ahora no sabemos qué acciones se han realizado”, sostuvo el hermano del fallecido, cuestionando la falta de celeridad en la investigación que aún no es derivada a la Divincri por tratarse de un delito grave.

El ingeniero, natural de Apurímac, trabajaba hace aproximadamente tres meses y medio en Arequipa para la empresa supervisora en la ejecución del hospital de contingencia del Iren sur. La noche del viernes había participado en una reunión por el Día del Padre junto a compañeros de trabajo en un local de la avenida Dolores, en José Luis Bustamante y Rivero, y pasada la media noche del sábado salió a la calle, abordó un auto de color gris para dirigirse a su casa, pero horas después fue arrojado en la zona de Jerusalén en Mariano Melgar.

La hipótesis de la familia es que habría sido víctima de un robo por lo que solicitan cambiar la calificación del delito de lesiones graves a investigarse como robo con subsecuente muerte.

TRASLADO DEL CUERPO

El cadáver del ingeniero será traslado del hospital a la morgue central de Arequipa para la necropsia.

Roicer García era el mayor de sus hermanos y deja a una niña de 9 años en orfandad. Los restos del profesional serán trasladados desde Arequipa hacia Cusco, donde sus amigos y colegas le rendirán una despedida. Posteriormente, continuarán el viaje hasta Andahuaylas, en la región Apurímac, donde será sepultado por sus familiares.

Jonathan García dijo que continuará viajando a Arequipa y no descansará hasta conocer quiénes trasladaron a su hermano en el vehículo identificado, qué ocurrió durante las horas en que estuvo desaparecido y quiénes provocaron las lesiones que finalmente le causaron la muerte.