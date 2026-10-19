En medido de fe, oración y muestras de devoción, la sagrada imagen del Señor de los Milagros inició esta tarde su tercera procesión por las calles de Arequipa. Decenas de fieles acompañan el recorrido, en una manifestación de fe que reúne a la comunidad católica en torno al Cristo Moreno.

La imagen partió de la parroquia Nuestra Señora del Pilar y continuó por las avenidas Jorge Chávez, Mariscal Cáceres y Daniel Alcides Carrión. El recorrido también comprende las calles Alberto Guillén, Los Topacios, San Fernando, Pallardell y José Gómez.

Uno de los momentos significativos de esta jornada será el paso de las andas por el área de Emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza y por el ingreso al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur). En estos lugares, la presencia del Cristo Moreno representa una oportunidad para que pacientes, familiares y trabajadores de la salud eleven sus oraciones por la recuperación de los enfermos y el consuelo de quienes atraviesan momentos difíciles.

La procesión continuará por la avenida de la Salud, la calle Los Rosales, Francisco Mostajo y el óvalo de la vía rápida de la avenida Venezuela. Luego seguirá por la calle Trabada, las avenidas Independencia y Jorge Chávez, la calle 15 de Agosto y la avenida Goyeneche, donde pasará por el hospital Goyeneche.

En el tramo final, la imagen recorrerá las calles Siglo XX, Colón, Santa Marta, Peral y Melgar, hasta llegar al templo de San José, en el monasterio de Santa Teresa, donde será guardada.

Así, el Señor de los Milagros vuelve a encontrarse con su pueblo en las calles de la Ciudad Blanca. Para los devotos, acompañar su recorrido es renovar la esperanza, agradecer los favores recibidos y encomendar a sus familias, a los enfermos y a quienes más necesitan fortaleza espiritual.