Importadoras quiebran a emprendedores de Arequipa por precios bajos

Los emprendedores de Arequipa enfrentan una fuerte caída en sus ventas, que en los últimos meses ha llegado hasta el 30%, debido a la creciente presencia de productos importados de China a bajo costo en el mercado.

Así lo advirtió Yarmey Alarcón, organizadora de la Feria Nasavi, quien señaló que la expansión de negocios dedicados a la importación desplazó a los productos peruanos elaborados manualmente, especialmente por la diferencia de precios.

El impacto se refleja con el cierre de al menos 15 emprendimientos o en el cambio de rubro de varios de ellos ante la falta de ingresos. Los sectores más afectados son los de manualidades, joyería artesanal, prendas de vestir, cosmética natural, que no logran competir con productos importados a precios más baratos.

En medio de este escenario, del 17 al 19 de abril se desarrollará la Feria Nasavi en el Casino Militar ubicado en la avenida Parra 106, en el Cercado de Arequipa, de 10:00 a 8:00 de la noche donde participarán entre 70 y 80 emprendedores locales de joyería, artesanía, arte, cosmética natural, prendas de vestir, arte, gastronomía, entre otros, con el objetivo de reactivar sus ventas y visibilizar sus productos.