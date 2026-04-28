Los padres de familia de los alumnos de la institución educativa Carlos Portocarrero Dongo, ubicada en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, solicitan al alcalde la ejecución de obras básicas que garanticen condiciones adecuadas para sus hijos.

Los padres cuestionan que la construcción y la inauguración del colegio no haya incluido un cerco perimétrico, servicios higiénicos, la instalación de una puerta de ingreso, el asfaltado del patio escolar y la colocación de una malla protectora contra el sol.

Inauguran colegio en Mariano Nicolás Valcárcel sin contar con los servicios higiénicos

El alcalde distrital, Willian Alvarado Sánchez, inauguró el pasado 6 de abril cuatro aulas destinadas al nivel primario, durante la ceremonia del inicio del año escolar 2026. Según denunciaron los padres, los ambientes fueron entregados sin equipamiento básico, como pizarras, y sin acceso a servicios esenciales como agua, desagüe y medidas de seguridad.

Durante la ceremonia, el burgomaestre ecordó que la construcción de las aulas se hizo con el apoyo de los propios padres de familia mediante faenas comunales. No obstante, los asistentes señalaron que varios compromisos asumidos en ese acto aún no se han cumplido. Entre ellos, la entrega e instalación de la malla protectora del sol y la renovación del pasto sintético, ofrecida como medida temporal para el inicio de clases.

Las aulas inauguradas forman parte de la ampliación de la institución educativa Juan Pablo II de Urasqui gracias al préstamo del código que hizo para ejecutar la construcción, por la gran demanda de estudiantes. En el local de Portocarrero funcionan las secciones “C” de primero a cuarto grado de primaria, mientras que en Urasqui operan las secciones “A” y “B” de los mismos niveles.

Los padres solicitan la pronta atención de estas demandas, al considerar que la infraestructura no garantiza condiciones mínimas de seguridad ni bienestar para los escolares.

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