El puente más controversial de Arequipa es entregado hoy por el gobernador Rohel Sánchez como una obra de envergadura de su gestión, pero se trata de un proyecto que lleva casi dos décadas y que se comenzó a construir hace 9 años en medio de observaciones y encarecimientos.

Lo que comenzó como una alternativa para descongestionar el tránsito en el ingreso a la ciudad, se convirtió en el centro de apetitos que hicieron que su costo se elevara en 63 millones de soles. Se trata del puente Arequipa–La Joya (Virgen de Chapi) que, asegura el GRA, desde hoy puede entrar en operaciones “sin problemas”.

LÍNEA DE TIEMPO

Aunque el proyecto de la autopista Arequipa–La Joya comenzó a gestarse en 2004, la ejecución del puente recién se inició el 1 de octubre de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski colocó la primera piedra durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado (2015-2018). La obra fue lanzada con un presupuesto inicial de S/107 millones 549 mil y un diseño de puente de arco con alta resistencia sísmica.

Poco después comenzaron los inconvenientes. El expediente técnico fue observado por su diseño estructural y finalmente, el contrato con el consorcio Pizzarotti-Eralma fue resuelto. La obra quedó paralizada durante varios años mientras se desarrollaban procesos administrativos y legales.

En enero de 2019 asumió el Gobierno Regional Elmer Cáceres Llica (2019-2022), quien recibió el proyecto inconcluso. Durante su gestión se intentó destrabar la ejecución; sin embargo, continuaron las demoras y, la Contraloría empezó a emitir informes advirtiendo riesgos y deficiencias en distintos componentes de la infraestructura.

El proyecto sigue con retrasos a pesar de las gestiones. Foto: GEC.

Para el año 2022, el presupuesto ya había sido actualizado a S/120.5 millones debido a nuevos trabajos, reajustes y modificaciones técnicas. Ese mismo año, la Contraloría alertó sobre riesgos en la estructura metálica del puente, mientras que posteriormente se conoció que desde 2021 existían observaciones relacionadas con el incumplimiento de criterios antisísmicos en algunos elementos estructurales.

En esta gestión, la empresa Ingeniería y Construcción Máximo S.A.C. (Icomax) asumió el saldo de obra, aunque persistieron nuevos retrasos por observaciones técnicas y por la imposibilidad de obtener la póliza CAR, seguro obligatorio para este tipo de proyectos.

En marzo de 2026, tras destrabarse la contratación del seguro, los trabajos fueron reiniciados. En mayo de este año, mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 229-2026-GRA/GRI, el Gobierno Regional aprobó un adicional de obra que elevó el presupuesto total a S/171 millones 179 mil 295, es decir, más de S/63 millones por encima del monto inicialmente previsto, equivalente a un incremento cercano al 60 %.

CUESTIONAMIENTOS

El consejero regional César Huamantuma Alarcón denunció al gobernador Rohel Sánchez al considerar que la vía sería habilitada sin contar con toda la infraestructura complementaria y hasta ahora no se han cristalizado. Los residentes de la zona piden iluminación, puentes peatonales, señalización y rutas alternas. Se suma la observación de Contraloría a la demora en la absolución de consultas técnicas y aspectos relacionados con la compatibilidad del diseño geométrico para la velocidad prevista en el proyecto.

Personal de Contraloría en el puente Arequipa - La Joya. Foto: difusión.

Un nuevo informe de Contraloría advierte la inseguridad de esta estructura y asegura que el GRA no implementó medidas para verificar la solidez del puente ante un sismo, o si es necesario hacer refuerzos en los pilares. Agrega que este punto es el más delicado y debía efectuarse una verificación especializada que determinara si era necesario reforzarlas.

Son los transportistas los que le han dado respaldo al proyecto porque esperan con este paso bajar el tiempo de traslado desde la variante de Uchumayo y en el puente Añashuayco.

La inauguración de hoy marca el cierre de un proyecto que atravesó tres gestiones regionales: fue iniciado por Yamila Osorio, heredado por Elmer Cáceres Llica y culminado por Rohel Sánchez Sánchez. En ese mismo periodo pasaron por la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el actual presidente José María Balcázar, quien participará de la ceremonia.

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