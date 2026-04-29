Inauguran sistema solar fotovoltaico en colegio Paola Frassinetti en Arequipa

La Institución Educativa Paola Frassinetti, ubicada en el distrito de Paucarpata, inauguró su proyecto de sistema solar fotovoltaico, una iniciativa que permitirá reducir en más del 90% el gasto por consumo eléctrico. Si antes el colegio pagaba alrededor de S/ 2 mil 600 mensuales por el servicio de luz, ahora la factura bordearía los S/ 300, gracias a la energía obtenida a través de paneles solares.

El director del plantel, César Castañeda, informó que el proyecto fue ejecutado entre enero y marzo del 2026 con un presupuesto total de S/ 100 mil. Destacó que se trata de una apuesta estratégica basada en las condiciones climáticas de la ciudad. “Tenemos sol casi todo el año en Arequipa y es nuestro aliado. Aprovecharemos su luz para transformarla en energía limpia”, señaló.

Castañeda resaltó además el impacto pedagógico de esta innovación tecnológica, pues permitirá que los estudiantes interactúen con un modelo real de generación energética. “A nivel educativo se transforma en una escuela viva: no solo libros, sino paneles. Una educación que nace de la realidad y la transforma. Reducir el costo de energía eléctrica nos permitirá destinar más recursos educativos y materiales para quienes más lo necesitan”, sostuvo.

El director recordó que el colegio Santa Clara fue pionero en la implementación de energía solar en Arequipa, experiencia que sirvió de referencia para impulsar la iniciativa en su institución. Explicó que los padres de familia fueron un soporte económico clave y destacó que la apuesta por tecnologías sostenibles también es parte del espíritu de Fe y Alegría, que cumple 60 años de presencia en el país. “La educación popular transforma realidades”, afirmó.

Durante la ceremonia, Castañeda pidió a las autoridades municipales y regionales que incorporen sistemas fotovoltaicos en los nuevos proyectos de infraestructura educativa. Consideró que se trata de una inversión sostenible que aporta no solo ahorro económico, sino también conciencia ambiental entre los estudiantes.

Jesús Flores, representante de la empresa Domotronic, precisó que la vida útil del sistema es de 25 años y que la inversión puede recuperarse en aproximadamente tres años. “Lo restante es utilidad para la institución”, indicó.

En total, se instalaron 54 módulos fotovoltaicos con capacidad para abastecer de energía al colegio tanto de día como de noche.