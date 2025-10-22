La Dirección Antidrogas (Dirandro) de Lima incautó 40 kilogramos de cocaína en una camioneta durante una operación en el cruce de la Av. Samuel Pastor y la Av. Lima en la provincia de Camaná en Arequipa, en la antigua carretera de la Panamericana Sur.

La Policía encontró 39 kilos de cocaína

Según la Policía, los agentes de la Dirandro detuvieron al conductor fue identificado como Alexander Javier Villantoy, de 29 años de edad, quien sería parte de la banda “Los ruteros sureños”. Al revisar la camioneta, los efectivos encontraron el estupefaciente oculto, incluso en la llanta de repuesto.

El material estaba camuflado, incluso, en la llanta de repuesto

De acuerdo a la información preliminar, Javier Villantoy partió de Lima y tenía como destino la ciudad de Puno, lo que hace presumir que la cocaína estaba destinada a ser distribuida hacia Bolivia. La droga incautada tenía forma de ladrillos.

El detenido se encuentra a cargo del personal policial, quienes llevan a cabo las investigaciones con la intención de desarticular una red de narcotráfico detrás de este envío.

