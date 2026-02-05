En una intervención policial por el presunto delito contra la propiedad industrial se incautó esta tarde una buena cantidad de cajas de cuadernos y otros materiales presuntamente falsicados de la marca “Stanford”, en cuatro locales de 3 importadoras en Arequipa.

La intervención simultánea se hizo a raíz de una denuncia presentada por la representante legal de la marca, Elizabeth Urbano Garibaldi, lo que motivó el despliegue especializado de la Policía, por el presunto delito de uso y comercialización de patente no autorizada.

Las intervenciones empezaron al mediodía, en distintos puntos como el establecimiento comercial “Grupo Nivek”, ubicado en la avenida San Juan de Dios N.° 308, donde se incautaron tres saquillos que contenían cuadernos y notebooks con la inscripción “Stanford”, presuntamente adulterados. En este local fue intervenida Beatriz Díaz.

De manera paralela, la Policía intervino el local “Importadora Grupo Niberg”, situado en la calle Villa Hermosa N.° 116-A, urbanización Cerrito Los Álvarez. En el lugar se incautaron 50 cajas de cuadernos con la marca “Stanford”. La intervenida fue María Isabel Chipa.

Un tercer establecimiento, denominado “Importadora Dulan AQP”, ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión N.° 217-B, también fue objeto de intervención. Allí se incautaron 35 cajas de cuadernos y dos saquillos de polipropileno que contenían “block sketch book”. En este punto fue intervenida Milagros Ilaquita.

Asimismo, se intervino en la avenida Pumacahua N.° 608, en el distrito de Cerro Colorado, en el local “Distribuidora Grupo Nivek”. En este establecimiento se incautó una caja de cartón con material de la marca “Stanford”, consistente en sketch books. La intervenida fue Maribel Chauca.

El caso será investigado por el fiscal Raúl Bayona Goicochea, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, quien dispuso que la mercancía incautada sea trasladada a las instalaciones de la unidad policial para las diligencias de deslacrado, verificación y conteo.

Las investigaciones determinarán el origen de los productos, establecer responsabilidades penales y verificar si se trata de una red dedicada a la comercialización de mercadería falsificada, un delito sancionado por afectar los derechos de propiedad industrial y la confianza de los consumidores.

VIDEO DE INTERVENCIÓN