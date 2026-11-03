Incautan droga, 154 armas blancas y celulares durante requisa en el penal de Socabaya en Arequipa

Un total de 150 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), marihuana, clorhidrato de cocaína, celulares y armas blancas fueron encontrados durante una requisa realizada esta madrugada del martes 3 de noviembre en los pabellones C y D del penal de Socabaya, en Arequipa.

El operativo comenzó a las 4:00 horas y permitió descubrir una variedad de objetos prohibidos que estaban en los ambientes ocupados por los internos. Entre lo incautado figuran 154 armas blancas, entre punzones, tijeras, cuchillos y otros objetos de fabricación artesanal, que podrían representar un riesgo para la seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

El registro también permitió decomisar 150 ketes de PBC, aproximadamente 130 gramos adicionales de esta misma droga, 20 gramos de clorhidrato de cocaína y siete envoltorios de marihuana.

A estos hallazgos se suman tres celulares, 40 cigarros de tabaco, 18 encendedores, 13 tijeras, cuatro controles remotos, nueve cargadores hechizos y cinco cables.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), con participación de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y representantes del Ministerio Público. Los agentes inspeccionaron todos los ambientes de los pabellones C y D, tras la amenaza que dejaron los responsables de la explosión con granada en la puerta de ingreso del penal de Socabaya, durante el fin de semana.

En el escrito que dejaron, se responsabiliza a Manuel Díaz, alias “choclo” de dirigir las extorsiones en Arequipa. Mientras que, la Policía sospecha que entre los reclusos del Penal hay disputas entre las bandas criminales.

Entre las requisas se buscó las pertenencias de Manuel Díaz, alias "choclo"

Las sustancias ilícitas incautadas fueron puestas a disposición del área Antidrogas (Areandro), mientras que los tres celulares quedaron en manos del área de Investigación de Extorsiones para las diligencias correspondientes, con conocimiento del representante del Ministerio Público.

La requisa se produce en medio de un contexto de violencia relacionado con las disputas entre bandas criminales que operan desde el penal de Socabaya. Según información policial, serían siete los atentados vinculados a estas organizaciones, que se enfrentarían por mantener la hegemonía delictiva.

Las autoridades buscan establecer si los objetos y sustancias incautados guardan relación con las actividades ilícitas que se investigan dentro y fuera del establecimiento penitenciario.