Un incendio forestal ocurrido en el centro poblado de Pinchollo, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, dejó daños en extensas áreas de pastos naturales y terrenos de producción agrícola, según el reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

El siniestro se inició el martes 23 de junio y fue controlado durante la tarde de este miércoles. De acuerdo con la responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, el fuego quedó completamente extinguido alrededor de las 4:00 horas, luego que el viento se redujo considerablemente.

Incendio afecta pastizales y zonas de cultivos en la zona de Pinchollo, en Cabanaconde (Foto: Difusión)

Tras la emergencia, personal técnico del municipio continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar la magnitud de las pérdidas ocasionadas por el incendio y las acciones que serán necesarias para ayudar a los afectados.

Las primeras evaluaciones indican que el fuego la vegetación natural y áreas destinadas a la actividad agrícola, una de las principales fuentes de sustento de la población de Cabanaconde para la subsistencia familiar.