El incendio forestal registrado en el sector de Sogay, distrito de Yarabamba, dejó 1,5 hectáreas de pastos naturales reducidas a cenizas luego de permanecer activo durante cerca de 18 horas, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

El fuego se inició la tarde del 23 de junio aproximadamente a la 1:00 de la tarde y recién pudo ser extinguido alrededor de las 09:00 horas de hoy, tras las labores realizadas por personal de serenazgo y pobladores del sector, quienes intentaron contener el avance de las llamas hacia las viviendas y zonas de cultivo.

Incendio destruye 1,5 hectáreas de pastos naturales en Yarabamba (Foto: Municipaldiad de Yarabamba)

De acuerdo con el informe del responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, el siniestro afectó el pastizal de la zona y provocó la pérdida de aproximadamente 1,5 hectáreas de pastos naturales, aunque no se reportaron daños a personas ni viviendas.

Según el COER, se mantiene el monitoreo de este tipo de emergencias y continúa coordinando con el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Yarabamba para el seguimiento de la situación y la evaluación de posibles afectaciones adicionales.