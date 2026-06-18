Un tráiler quedó completamente destruido tras incendiarse la madrugada de este miércoles al interior de la cochera de la empresa de transportes Iberoamericano, ubicada en el kilómetro 6.5 de la vía de Evitamiento, en el distrito de Cerro Colorado.

La emergencia se registró aproximadamente a la 1:00 a. m. y generó preocupación debido a que en el lugar permanecían estacionados otros vehículos de carga. Hasta la zona acudieron unidades de tres compañías de bomberos, cuyos integrantes trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propagaran.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos de las compañías 19, 77 y 140, el fuego fue confinado al vehículo siniestrado, evitando daños a las demás unidades que se encontraban dentro de la cochera.

El riesgo fue mayor debido a que, a pocos metros del establecimiento, se encuentra el grifo Santa Rosa. De haberse extendido el incendio hacia esa zona, la emergencia pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Tras varias labores de control y enfriamiento, los hombres de rojo lograron extinguir el fuego. El tráiler resultó totalmente destruido, pero no se reportaron personas heridas. Las causas del incendio aún se desconocen, pero son materia de investigación.