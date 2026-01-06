El incendio que redujo ayer a cenizas una vivienda en la asociación Nuevo Horizonte, en el distrito de Cerro Colorado, no solo dejó a una pareja de adultos mayores sin hogar, sino que también consumió los ahorros de su hijo, Juan Juárez, un joven estudiante que había reunido mil 200 soles, tras realizar trabajos temporales durante la campaña de Navidad.

Visiblemente afectado, Juan Juárez agradeció que sus padres no hayan sufrido quemaduras ni lesiones de gravedad; sin embargo, lamentó que el dinero que había guardado en su habitación, fruto de semanas de esfuerzo, se perdiera por completo en el accidente.

El joven relató que la tarde de ayer salió de la vivienda para entregar un producto en casa de un amigo. Durante el trayecto observó una unidad de la Compañía de Bomberos intentando avanzar entre el tráfico. Incluso se molestó por la congestión vehicular, sin imaginar que el vehículo de emergencia se dirigía a su propio hogar.

Minutos después, a través de una transmisión en redes sociales, se enteró de que su vivienda estaba en llamas. Desde el Puente Grau, en el Cercado de Arequipa, intentó regresar de inmediato, pero ningún taxista aceptaba llevarlo hasta la Vía 54. Narró que tardó cerca de 30 minutos en conseguir un taxi que lo trasladara al lugar.

Sus padres, en un intento desesperado por rescatar a sus animales, como cuyes, inhalaron humo y tuvieron que ser trasladados al hospital de EsSalud de Yanahuara, donde pasaron la noche en observación. Según el reporte médico, ambos se encuentran fuera de peligro.

Juan Juárez sospecha que el incendio se habría originado por una brasa que se reavivó con el viento, luego de que en horas de la mañana se quemaran palos. Asegura que, al salir de la vivienda, el fuego estaba completamente apagado.

PÉRDIDA TOTAL

El incendio dejó a la familia con lo puesto. Además de los ahorros en efectivo, perdieron ropa, camas, víveres, utensilios de cocina y todos sus electrodomésticos, como refrigeradora, computadora y televisor. Para Juan, la pérdida más urgente es una computadora, ya que acaba de iniciar sus prácticas preprofesionales.

VIDEO