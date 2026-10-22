Incendio en Arequipa: rescatan a perro atrapado en una vivienda de Paucarpata

El fuego amenazaba con consumir una vivienda en la calle Santa Ana, cerca de la plaza de Paucarpata, pero dentro del inmueble había un integrante de la familia que no podía escapar: su perro. Los agentes de Serenazgo y los bomberos rescataron sano y salvo en medio de la emergencia registrada esta mañana.

El incendio ocurrió esta mañana y mientras los equipos de emergencia trabajaban para apagar las llamas, también consiguieron poner a salvo al animal, que permanecía atrapado en el interior. Después del rescate, el perro fue entregado a sus propietarios.

La rápida intervención con el abastecimiento de agua con una cisterna de la comuna distrital, permitió controlar el fuego y evitar que se extendiera a las viviendas vecinas. Según la información de la Municipalidad de Paucarpata, no se reportaron personas heridas ni daños personales.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se habría originado por una vela encendida en el tercer nivel de la casa, sin embargo, las investigaciones determinarán las responsabilidades.