Comerciantes de los centros comerciales Don Manuel y Adepyme solicitaron la intervención del Ministerio Público y de la Municipalidad Provincial de Arequipa tras el incendio registrado el 7 de setiembre en la noche en negocios ferreteros del pasaje Los Rosales, ubicado en la calle Virgen del Pilar, en el Cercado. El siniestro movilizó a seis compañías de bomberos y generó alarma entre los comerciantes de la zona.

El fuego alcanzó al menos siete stands instalados entre ambos centros comerciales, ocasionando pérdidas económicas a sus propietarios. Aunque las llamas no afectaron directamente los locales de Don Manuel y Adepyme, el humo y las condiciones de seguridad obligaron a suspender la atención al público, mientras se realizaban las labores de control y evaluación de los daños.

SEGUNDO INCENDIO EN EL MISMO LUGAR

María Cuela, comerciante de Adepyme, señaló que no es la primera vez que ocurre un incendio en este sector. Recordó que hace aproximadamente tres años se registró otro siniestro en el mismo lugar, que incluso afectó parte del muro, cuya estructura quedó debilitada.

“Los señores dicen que son poseedores, no sabemos si tienen títulos. Hemos presentado una denuncia en la Fiscalía y no se hizo nada”, cuestionó Cuela. La comerciante expresó su preocupación por la autorización de funcionamiento de estos establecimientos y pidió que la Municipalidad de Arequipa revise las licencias otorgadas a los negocios instalados en el pasaje.

Arequipa: incendio destruyó tiendas construidas en zona prohibida entre Edypime y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

La directiva del centro comercial Don Manuel informó ayer mediante un comunicado la suspensión de la atención al público ayer y hoy como medida preventiva. César Nina, representante de los comerciantes, precisó que el establecimiento cuenta con 600 socios y remarcó que sus negocios no tuvieron relación con el origen del incendio.

El siniestro comenzó antes de las 21:00 horas y en pocos minutos una densa columna de humo cubrió la zona, mientras las llamas envolvían parte de los establecimientos. Ante la emergencia, los comerciantes de Don Manuel reaccionaron rápidamente y utilizaron sus extintores para contener la propagación del fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos.

También fueron activados 15 grifos contra incendios instalados en el lugar. Sin embargo, el recuerdo del incendio ocurrido años atrás generó temor entre los comerciantes, quienes optaron por retirar sus mercaderías y trasladarlas hacia la calle.

El brigadier mayor Gustavo Carrasco, jefe departamental de Bomberos, informó que al menos siete stands ubicados entre Don Manuel y Adepyme fueron alcanzados por las llamas.

Unos 70 bomberos, apoyados por cinco máquinas contra incendios, trabajaron durante aproximadamente tres horas para controlar el fuego.

Carrasco cuestionó el tiempo que tomó activar los hidrantes cercanos al lugar del incendio. Señaló que los bomberos tardaron alrededor de 25 minutos en ponerlos en funcionamiento, pese a que, debido a la proximidad de la emergencia, este procedimiento debería concretarse en menos de un minuto.

Mientras tanto, aún no existe una conclusión oficial sobre el origen del fuego, aunque algunos comerciantes sostienen que una chispa producida durante trabajos de soldadura habría alcanzado material combustible y desencadenado el incendio.