Los resultados de PISA 2025 vuelven a colocar al Perú frente a un espejo incómodo: nuestros escolares tienen enormes dificultades para comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos y desarrollar competencias científicas. De los 6 991 estudiantes de 15 años evaluados en 260 colegios, el 70% no alcanza siquiera el nivel básico en matemática, el 58% queda por debajo de lo esperado en lectura y el 53% en ciencia.

Lo más preocupante es que no estamos ante un tropiezo pasajero. Estamos ante un estancamiento que se parece demasiado a una condena. Los resultados son peores que los de 2022 y prácticamente similares a los de hace una década. Diez años después, seguimos dando vueltas alrededor del mismo problema. Cambian los ministros, cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero el alumno continúa sentado frente a una pizarra con las mismas carencias.

Y aquí aparece la pregunta que el Ministerio de Educación no puede esquivar: ¿qué vamos a hacer para cambiar esta historia? Porque levantar colegios, inaugurar aulas y repartir computadoras puede servir para las fotografías oficiales, pero no garantiza que un adolescente entienda un texto, resuelva una ecuación o pueda formular una hipótesis científica. La infraestructura es necesaria, pero la educación se juega, sobre todo, en el aula. Y allí la calidad, capacitación y meritocracia docente resultan determinantes. No se puede mejorar el aprendizaje si no se mejora, al mismo tiempo, la enseñanza.

Pero sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre los maestros. También hay una tarea pendiente en casa. El acompañamiento de los padres es fundamental. Según un informe de la OCDE, los padres preguntan hoy menos por las labores escolares de sus hijos que antes. Y eso debería encender otra alarma. La educación no termina cuando suena el timbre del colegio. Un niño cuyos padres se interesan por lo que aprende, leen con él, preguntan, conversan y ponen límites al uso de las pantallas tiene mejores posibilidades de desarrollar hábitos de aprendizaje.

También sería ingenuo ignorar el contexto. El Perú pasó buena parte de la última década atrapado en una inestabilidad política que convirtió al Estado en una máquina de reemplazar funcionarios. La educación no fue la excepción. La alta rotación de ministros y equipos técnicos hizo mucho más difícil sostener políticas de largo plazo.